الحموشي يرسل عنصرا أمنيا إلى مستشفى الأمراض العقلية ، وهذا هو السبب
علم لدى المنطقة الإقليمية بمدينة طانطان أنه جرى مساء أمس الخميس إيداع شرطي، برتبة حارس أمن، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة إنزكان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك بعد ظهوره في شريط فيديو وهو يستعمل عبارات مسيئة في حق المؤسسات الوطنية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المذكور، الذي يوجد في فترة استيداع مرضي طويلة الأمد بسبب مرضه العقلي، ظهر مؤخرا في شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وهو يستعمل عبارات مسيئة في حق المؤسسات الوطنية.
وأضاف البلاغ أنه سبق للمعني بالأمر أن خضع للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية في مناسبتين في 2014 و2016 ، قبل أن يتقرر عرضه على مجلس الصحة للبت في وضعيته الإدارية.
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