الرئيسية | أخبار وطنية | الحموشي يرسل عنصرا أمنيا إلى مستشفى الأمراض العقلية ، وهذا هو السبب

الحموشي يرسل عنصرا أمنيا إلى مستشفى الأمراض العقلية ، وهذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا مصير شرطي ظهر في شريط فيديو وهو يستعمل عبارات مسيئة في حق المؤسسات الوطنية هذا مصير شرطي ظهر في شريط فيديو وهو يستعمل عبارات مسيئة في حق المؤسسات الوطنية

علم لدى المنطقة الإقليمية بمدينة طانطان أنه جرى مساء أمس الخميس إيداع شرطي، برتبة حارس أمن، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة إنزكان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك بعد ظهوره في شريط فيديو وهو يستعمل عبارات مسيئة في حق المؤسسات الوطنية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المذكور، الذي يوجد في فترة استيداع مرضي طويلة الأمد بسبب مرضه العقلي، ظهر مؤخرا في شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وهو يستعمل عبارات مسيئة في حق المؤسسات الوطنية.

وأضاف البلاغ أنه سبق للمعني بالأمر أن خضع للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية في مناسبتين في 2014 و2016 ، قبل أن يتقرر عرضه على مجلس الصحة للبت في وضعيته الإدارية.

مجموع المشاهدات: 8454 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات