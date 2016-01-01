سلطات مراكش تستنفر أجهزتها لتزيين المدينة من أجل استقبال الملك محمد السادس
أخبارنا المغربية
من المنتظر أن يحل الملك محمد السادس بمدينة مراكش من أجل الوقوف على الاستعدادات لاحتضانها المؤتمر العالمي للمناخ، المعروف اختصارا بـ"كوب 22"، وكذا المشاريع التي انطلقت بالمدينة في إطار برنامج "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، والتي تبلغ قيمتها 6.3 ملايير درهم.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن المصالح البلدية في مراكش شرعت في استبدال مصابيح الإنارة العمومية في إطار الصفقة المبرمة مع شركة إسبانية ستزود المدينة بعشرين ألف مصباح ذكي، في إطار دفعة أولى من مشروع تستثمر فيه 27 مليار سنتيم.
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