العيون ... اعتقال شخصين متورطين في جريمة قتل شابين أحدهما مختل عقليا
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون ، أمس السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و28 سنة، يشتبه في تورطهما في تعريض ضحيتين للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض ، الأمر الذي نتج عنه إصابة أحدهما بجروح خطيرة، ووفاة الثاني. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، بتعريض الضحية الأول لاعتداء بالسلاح الأبيض بغرض السرقة، قبل أن يعرضا الضحية الثاني، الذي يعاني من خلل عقلي، لطعنات قاتلة بعد محاولته توقيفهما بعد ارتكابهما عملية السرقة.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيهما في نفس اليوم وبحوزتهما أسلحة بيضاء استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وهاتف نقال يخص أحد الضحايا.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زال الشخص المصاب بجروح تحت الرقابة الطبية، حسب البلاغ.
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