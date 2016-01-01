حصاد يكشف عن موقف وزارته من مسيرة الدار البيضاء "الفضائحية"
أخبارنا المغربية: إلهام آيت الحاج
خرجت وزارة الداخلية المغربية أخيرا عن صمتها بخصوص المسيرة المشبوهة التي جابت اليوم شوارع الدار البيضاء والمطالبة "نظريا" بإسقاط بنكيران، حيث عبر محمد حصاد عن موقفه الرسمي بهذا الشأن.
وزير الداخلية وفي تصريح خص به الزميلة 360 قال أن مسيرة الدار البيضاء قد تمت الدعوة لها عبر الفايسبوك ولا توجد جهة محددة منظمة لها، مؤكدا أن وزارته لم تتوصل بأي طلب ترخيص لتنظيمها.
وأضاف حصاد أن دواع أمنية هي التي دفعت بالوزارة إلى السماح بإقامتها عوض اختيار قرار المنع لعدم توفر الترخيص الرسمي.
هذا ونفى الوزير بشكل قاطع أن يكون لوزارة الداخلية أي يد في الدعوة أو التعبئة للمشاركة في المسيرة مستدلا بالعدد القليل للمشاركين عكس المسيرات المليونية التي تقف مؤسسات الدولة وراءها.
شاشة أخبارنا
بالفيديو: ساكنة قرية فرنسية يصدمون صحفيا و يعلنون محمد السادس ملكا لهم
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح يحرص الملك محمد السادس خلال إقامته بالقصر الذي يمتلكه بقرية بيتز الواقعة شمال فرنسا، على التواصل مع الساكنة ، كما يقوم ... تفاصيل أكثر
- عاجل...نقطة الأداء بالطريق السيار تمنع أزيد من 20 حافلة متوجهة لمسيرة الدار البيضاء والسبب..
- "مولاة الحولي" .. سيدة تفضح كيف تم استقدامها إلى مسيرة الدار البيضاء "المجهولة"
- قبل إعدامه بثوان.. رجل يخطف سلاح “الدواعش” ويطلق النار عليهم (فيديو)
- جينا نديرو وقفة احتجاحية مع دك البنت ليغتصابها سعودي لقيناهم تيسبو ف بنكيران
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟