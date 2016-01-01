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حصاد يكشف عن موقف وزارته من مسيرة الدار البيضاء "الفضائحية"

بواسطة أخبارنا المغربية 8 دقيقة مضت
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حصاد يكشف عن موقف وزارته من مسيرة الدار البيضاء "الفضائحية"

 

أخبارنا المغربية: إلهام آيت الحاج

خرجت وزارة الداخلية المغربية أخيرا عن صمتها بخصوص المسيرة المشبوهة التي جابت اليوم شوارع الدار البيضاء والمطالبة "نظريا" بإسقاط بنكيران، حيث عبر محمد حصاد عن موقفه الرسمي بهذا الشأن.

وزير الداخلية وفي تصريح خص به الزميلة 360 قال أن مسيرة الدار البيضاء قد تمت الدعوة لها عبر الفايسبوك ولا توجد جهة محددة منظمة لها، مؤكدا أن وزارته لم تتوصل بأي طلب ترخيص لتنظيمها.

وأضاف حصاد أن دواع أمنية هي التي دفعت بالوزارة إلى السماح بإقامتها عوض اختيار قرار المنع لعدم توفر الترخيص الرسمي.

هذا ونفى الوزير بشكل قاطع أن يكون لوزارة الداخلية أي يد في الدعوة أو التعبئة للمشاركة في المسيرة مستدلا بالعدد القليل للمشاركين عكس المسيرات المليونية التي تقف مؤسسات الدولة وراءها.

 

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