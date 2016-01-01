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الملك يغادر مدينة مراكش وسط الحديث عن غضبة ملكية على المسؤولين

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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الملك يغادر مدينة مراكش وسط الحديث عن غضبة ملكية على المسؤولين

أخبارنا المغربية 

بعد 24 ساعة فقط من حلوله بها، غادر الملك محمد السادس مدينة مراكش، وسط تضارب الأنباء حول غضبة ملكية على مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش، بسبب اختلالات وتعثر عدد من المشاريع الحيوية.

و انتهت الزيارة الملكية وسط ترجيحات لمهتمين بالشأن العام بكون غضب الملك على المسؤولين بالمدينة، وعدم رضاه على سير الاشغال في الاوراش المندرجة تحت إطار مشاريع "مراكش الحاضرة المتجددة" كان وراء مغادرته المفاجئة.  

و أشارت مصادر محلية أن الملك قد خرج على ما يبدو من جولته في مختلف الشوارع أول أمس السبت غاضبا وغير راضٍ، عن مظهر مدينة النخيل على بعد اسابيع قليلة من قمة المناخ العالمية "كوب 22" و التي سيستقبل فيها مختلف قادة دول العالم.

في المقابل  أكد محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش، أن الملك غادر المدينة الحمراء مساء أمس الأحد 18 شتنبر الجاري في اتجاه شمال المملكة وهو راض عن المجهودات التنموية المبدولة من قبل جميع المتدخلين.  

للإشارة فإنه كان من المقرر أن يعطي الملك  انطلاقة الدخول المدرسي الجديد من مراكش، صباح اليوم الاثنين.
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