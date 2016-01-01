الأصالة والمعاصرة يقول أن موقعه الرسمي تعرض لمحاولة قرصنة ويلجأ إلى القضاء
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
أكد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ رسمي صادر عنه أن بوابته الالكترونية قد تعرض أول أمس إلى محاولة قرصنة من طرف مجهولين عبر عدة طرق دامت لعدة دقائق.
وقال البام في بلاغه أن الموقع الرسمي واجه "عدة محاولات مستمرة ومكثفة للاختراق، تلتها هجمات فاشلة لحجب الخدمة الموزعة، بالإضافة إلى محاولات لاختراق صفحات السيد الأمين العام على شبكات التواصل الاجتماعي وكذا صفحات العديد من المناضلات والمناضلين."
هذا وأكد الجرار أن المستشارين القانونيين للحزب قد باشروا كل الإجراءات القانونية من أجل تحديد هوية المهاجمين وجرهم إلى القضاء.
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