الملك سيعين سفراء جدد نهاية الشهر الجاري

أخبارنا المغربية :

في عددها الصادر اليوم ، أكدت يومية "أخبار اليوم" ، نقلا عن مصادرها أن الحديث جار في أروقة الدبلوماسية المغربية يفيد أن الاستقبال الملكي للسفراء الجدد قد يكون آخر شهر شتنبر الجاري.

و يضيف المصدر أن معظم الدول التي عينوا بها استجابت لطلبات الاعتماد المغربية، إضافة إلى أن جميع السفراء المغاربة الذين انتهت مهامهم شرعوا في العودة إلى أرض الوطن.