الملك سيعين سفراء جدد نهاية الشهر الجاري
أخبارنا المغربية :
في عددها الصادر اليوم ، أكدت يومية "أخبار اليوم" ، نقلا عن مصادرها أن الحديث جار في أروقة الدبلوماسية المغربية يفيد أن الاستقبال الملكي للسفراء الجدد قد يكون آخر شهر شتنبر الجاري.
و يضيف المصدر أن معظم الدول التي عينوا بها استجابت لطلبات الاعتماد المغربية، إضافة إلى أن جميع السفراء المغاربة الذين انتهت مهامهم شرعوا في العودة إلى أرض الوطن.
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