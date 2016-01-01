وأخيرا..."ولد زروال" يخرج عن صمته ويرد على فيديو السيدة المسنة
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
تناقلت مواقع إلكترونية اليوم تصريحا أدلى به بوشعيب عمار، الشهير ب"ولد زروال" والذي أكد الفايسبوكيون أنه هو من تعنيه تلك السيدة المسنة والتي شاركت في مسيرة الأحد "المهزلة" حيث ظلت تردد "عاش بوشعيب ولد زروال..شراليا الحولي .....".
القيادي عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات نفى بشكل قاطع أي معرفة له بتلك السيدة مؤكدا أنه لم يدع الناس إلى المشاركة في مسيرة الأحد ولا تربطه بها صلة لا من قريب ولا من بعيد.
للإشارة فإن فايسبوكيين كانوا قد تعرفوا على السيدة التي ظهرت في الفيديو والتي تنحدر من سيدي بنور، حيث أكدوا أن القيادي عن الأصالة والمعاصرة بوشعيب عمار اعتاد الترشح بالمنطقة ويعرف لدى الساكنة ببوشعيب ولد زروال.
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