إصابات وخسائر مادية في انفجار "بوطاكاز" بخريبكة
نورالدين من خريبكة :
خلف انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، الثلاثاء 20 شتنبر 2016 بمنزل بحي القدس بخريبكة، إصابة ثلاثة أفراد ينتمون لعائلة واحدة بحروق خطيرة على مستوي الظهر، البطن، اليدين و الرجلين، إضافة إلى خسائر مادية( أثاث البيت).
و وفق مصادر الجريدة، فإن الانفجار تسبب للأب الأربعيني والأم ثلاثينية بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة الطفلة البالغة من العمر سنة بحروق من الدرجة الثانية .
وقد تم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة ، في حين عرج بالأم رفقة ابنتها على وجه السرعة صوب مستشفى 20 غشت بالبيضاء، في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات الانفجار.
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