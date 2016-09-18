إصابات وخسائر مادية في انفجار "بوطاكاز" بخريبكة

نورالدين من خريبكة :

خلف انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، الثلاثاء 20 شتنبر 2016 بمنزل بحي القدس بخريبكة، إصابة ثلاثة أفراد ينتمون لعائلة واحدة بحروق خطيرة على مستوي الظهر، البطن، اليدين و الرجلين، إضافة إلى خسائر مادية( أثاث البيت).

و وفق مصادر الجريدة، فإن الانفجار تسبب للأب الأربعيني والأم ثلاثينية بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة الطفلة البالغة من العمر سنة بحروق من الدرجة الثانية .

وقد تم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة ، في حين عرج بالأم رفقة ابنتها على وجه السرعة صوب مستشفى 20 غشت بالبيضاء، في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات الانفجار.