24 قتيلا و1383 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب ألف و383 آخرون بجروح، إصابة 65 منهم بليغة، في ألف و69 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 شتنبر الجاري.



وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.



وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 34 ألف و20 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و132 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألف و888 غرامات صلحية.



وأضاف المصدر ذاته أن المبالغ المتحصل عليها بلغت أربعة ملايين و466 ألف و900 درهما، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي خمسة آلاف و195 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة ستة آلاف و805 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.