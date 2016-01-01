الملك يجمع بنكيران والهمة بقصر مرشان بطنجة

أخبارنا المغربية :

جمع الملك محمد السادس، كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، بقصر مرشان بمدينة طنجة، في جلسة عمل حول الطاقة، بعد مرحلة من الجفاء بين الرجلين امتدت لفترة طويلة.

الجلسة تأتي في سياق خاص، يتسم بقرب الانتخابات التشريعية، وما شهدته من توترات سياسية، تم فيها الحديث عن غضبة ملكية تجاه بنكيران بسبب حديثه عن التحكم وصدور بلاغ رسمي من الديوان الملكي ضد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، لربطه بهذا المفهوم بمؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، والذي هو مستشار الملكي فؤاد علي الهمة، وفق ما أوردته جريدة ''أخبار اليوم''.