المغرب يمنح مساعدات إنسانية هامة لبوركينافاسو المتضررة من الفيضانات

بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار تضامنه الفاعل مع الدول الشقيقة بالقارة الافريقية، أرسل المغرب أمس الثلاثاء أول شحنة من مساعدات إنسانية هامة موجهة إلى السكان المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد.



وتم نقل هذه الشحنة الأولى من المساعدات المغربية التي تشمل نحو 16 طنا من المواد الغذائية الضرورية والأدوية والمواد الصيدلية والأغطية وغيرها، على متن طائرة حطت بمطار وغادوغو الدولي.



وعلم لدى سفارة المغرب ببوركينافاسو أنه من المنتظر وصول خمس طائرات أخرى تحمل كل واحدة منها 16 طنا من المساعدات إلى مطار واغادوغو بدءا من اليوم الأربعاء.



ويأتي دعم المملكة إثر الأمطار القوية التي شهدتها بوركينافاسو وتسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة إضافة إلى تشريد السكان المنكوبين.



وتقرر إرسال هذه الهبة المغربية استجابة لطلب الحكومة البوركينابية لتقديم الدعم لضحايا هذه الفيضانات والتخفيف من معاناتهم.



وتشمل المساعدات المغربية لهذا البلد زهاء 100 طن من المواد الغذائية الضرورية والأدوية والمنتجات الصيدلية والأغطية، وذلك وفقا للاحتياجات التي عبرت عنها السلطات البوركينابية.



وتعكس الهبة المغربية روح الأخوة والتضامن الفعال الذي يطبع السياسة المغربية إزاء بلدان القارة الإفريقية، وذلك طبقا للرؤية المتبصرة والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.



وتميز حفل تسليم المساعدة المغربية من طرف سفير صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببوركينافاسو، السيد فرحات بوعزة، بحضور وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة، لورا زونغو، ووزير البنيات التحتية إيريك ويندينمينكا بوكوما.