نشرة إنذارية: أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية اليوم وغدا في عدد من أقاليم المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن أمطارا عاصفية قوية، يحتمل أن تكون مصحوبة ببرد وبرياح قد تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، مرتقبة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في بعض أقاليم الوسط والجنوب الشرقي للمملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات العاصفية القوية محليا، والتي قد تكون مصحوبة ببرد وبرياح (ما بين 60 و 80 كلم في الساعة)، ستهم ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى يوم غد الخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا، أقاليم فكيك والرشيدية وتنغير وميدلت وبولمان.
كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها حسب المناطق إلى 75 كلم في الساعة في العديد من أقاليم شمال المملكة.
وبحسب النشرة، ستهم رياح قوية شيئا ما إلى قوية من القطاع الشرقي (50 -60 كلم في الساعة)، ابتداء من زوال يوم الأربعاء إلى غاية منتصف ليلة يوم غد الخميس، أقاليم طنجة -أصيلة والفحص - أنجرة والمضيق - الفنيدق وشفشاون والعرائش وتطوان.
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