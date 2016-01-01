مصباح خريبكة : انتهى حياد السلطة والداخلية "تفرشات"
نورالدين ثلاج من خريبكة
صعد حزب العدالة والتنمية بخريبكة من حدة احتجاجه على عدم حياد السلطة بالإقليم، متهما رجال سلطة وأعوان بالتحريض ضد الحزب والقيام بحملة انتخابية لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.
وصرح الكاتب الإقليمي لحزب المصباح، عبد العزيزي خوادري ان حزبه رصد عدة خروقات لرجال سلطة وأعوانهم بعدة نقاط من خلال تحريضهم للناخبين ضد "البيجيدي"، ودعوتهم للتصويت لصالح "البام".
المتحدث ذاته أكد في تصريحه لجريدة "اخبارنا المغربية" أن لجنة التتبع تتوفر على وثائق وتسجيلات توثق لهذه الخروقات وتفضح بالملموس انحياز السلطات لمرشح الأصالة والمعاصرة.
وأضاف خوادري ان حزبه تقدم باحتجاج رسمي للسلطات المحلية والاقليمية يشتكي من خلاله عدة رؤساء ملحقات إدارية (قياد) بكل من خريبكة و وادي زم، وكذا أعوان سلطة تجندوا ضد المصباح ويقومون بحملة انتخابية نيابة عن الاصالة والمعاصرة، متسائلا عن دور وزيري العدل والداخلية.
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