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امبراطور الخمور ابراهيم زنيبر يغادر إلى دار البقاء بعد صراع مع المرض

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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امبراطور الخمور ابراهيم زنيبر يغادر إلى دار البقاء بعد صراع مع المرض

 

أخبارنا المغربية 

رحل أمس الخميس إلى دار البقاء رجل الأعمال المغربي ابراهيم المعروف بامبراطور الخمور بالمغرب بمدينة مكناس عن عمر يناهز 96 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

زنيبر الحاصل على وسام من الدولة الفرنسية بدأ مشواره في مجال زراعة العنب عندما اقتنى ضيعة آيت حرز الله (قرابة 740 هكتارا)، سنة 1956، قرب مكناس وأطلق منها مغامرة فلاحية وصناعية جريئة جعلت الضيعة تمتد اليوم إلى مايفوق 9000 هكتار.

 
مجموع المشاهدات: 5121 |  مشاركة في:

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1 | وحيدة
الدوام لله
الدنيا فانية اللهم اغفر له لقد رحل وترك وسخ الدنيا والدايم الله
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2016/09/30 - 12:45
2 | Lool
العفو
المهم الله ارحمه لاكن مدا ستقول لربك
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2016/09/30 - 12:46
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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