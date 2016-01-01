الملك يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أبو عبيدة ابن الجراح

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أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم ، صلاة الجمعة بمسجد أبو عبيدة ابن الجراح بمدينة طنجة.



واستهل الخطيب خطبتي الجمعة، بالتذكير بأن المولى عز وجل خلق الإنسان، وحبب إليه الأوطان، وامتن عليه بتذليل الأرض التي أسكنه فيها لمعاشه، والتزود منها بالأعمال الصالحة لدار معاده، مصداقا لقوله تعالى "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور".



وقال إن الله سبحانه وتعالى جعل بين الإنسان وبين الأرض التي نشأ على ترابها وأكل من غذائها، وشرب من معين مائها، وشم من طيب هوائها، رابطة من المشاعر العميقة، والمحبة الوثيقة، هي بمثابة أواصر الدم والرحم، التي تصله بوالدته التي حملته في بطنها، وولدته من أحشائها، وغذته بلبنها، وتربى في حجرها، ونما وترعرع بين أحضانها.



وأكد الخطيب ان الله عز وجل غرس محبة الوطن في أعماق الفطرة الإنسانية، وجعلها الشرع الحنيف من صميم القيم الدينية السامية، والدلائل الفطرية الإيمانية على رقي إنسانية الإنسان كما جاء في الأثر المشهور: "حب الوطن من الإيمان".



وذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتاق إلى مكة المكرمة، بعد ما هاجر منها إلى المدينة المنورة، بشره الله تعالى بقرب العودة إليها زمن الفتح، فأنزل عليه في كتابه في ذلك: " إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد"، لأن مكة محل مولده ومنشؤه عليه الصلاة والسلام. وثبت في كتب السيرة النبوية العطرة في أخبار هجرة الرسول الكريم، يبين الخطيب، أنه لما أخرجته قريش من مكة، بعد ما اشتد عليه وعلى أصحابه الأذى، خرج متخفيا بالليل، ومعه رفيقه في هجرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فوقف صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة، وولى وجهه جهتها، وقال مخاطبا لها ومتحننا "والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا".



وأشار الخطيب إلى أن حب الوطن من أفضل الخصال ، وأحد أوصاف أهل الكمال، بل به تقاس منازل النساء والرجال، مذكرا بأن نصوص الشرع كتابا وسنة جاءت مجتمعة على ان حب الوطن من سليم الفطرة ، وأنه معروف في سير الرسل، وهم أكمل رجال ازمانهم وفطرتهم انقى فطرة وأبعدها عن كل شائبة.



وليس امر المواطنة والوطنية إلا من مقتضيات هذه الفطرة السليمة ، والسنة النبوية القويمة، يضيف الخطيب، إذ ليست الوطنية إلا غيرة دينية شرعية، تستلزم الدفاع عن حرمة الوطن وحوزته بحماية الانفس والأعراض والأموال. وشدد على أن الوطنية الصادقة والانتماء الحقيقي للوطن، لا يقتصر على المشاعر والأحاسيس فقط، بل يتجلى في الأقوال والأفعال، "فالوطني الصادق الوفي الأمين يسهم في تطور وطنه وبناء حضارته وتقدمه، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويسترخص الغالي والنفيس لإعلاء شأنه وشأن أهله".



وأشار الخطيب إلى أن أجمل ما يتجلى به حب الوطن الدعاء له، لأن الدعاء تعبير صادق عن مكنون الفؤاد، لا يخالطه كذب أو مبالغة أو نفاق، لأن له صلة مباشرة بالله.



وسجل أن هذه الأمة المغربية قد أورثها الله تعالى حمل راية الإسلام، والدفاع عن حوزته، وصون حرمته، بقيادة من تعاقب على تولي أمرها من أمراء المؤمنين، القائمين على حماية الدين، مؤازرين في ذلك بعلماء الأمة وفقا لمقتضيات عقد البيعة الشرعية، التي قام على أساسها أمر هذه الأمة وانتظم، وعلا به صرح بنائها والتأم، فبنوا صرح أمة موحدة الكلمة، مجتمعة الأمر، معتصمة بحبل الله الوثيق الذي من اعتصم به أفلح ونجح وسعد وربح.



وابتهل الخطيب، في الختام، إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وينصره نصرا عزيزا يعز به الدين ويرفع به راية المسلمين، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.



كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته الفقيدين المصلحين جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويطيب ثراهما ويكرم مثواهما ويسكنهما فسيح جناته.