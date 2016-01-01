وزارة التوفيق ترغم الخطباء على تلاوة خطبة الجمعة بدون زيادة أو نقصان

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

استنكر مجموعة من خطباء المساجد ما تضمنته مذكرة صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي ترغمهم على قراءة نص الخطبة التي توصلوا بها دون أن يضيفوا شيئا أو أن ينقصوه وبدون حتى التصرف في المحتوى أو طريقة التقديم.

وزارة التوفيق حاولت أن تضع بقرارها هذا حدا لبعض الخطباء الذين كانوا يحاولون أن يجتهدوا ويعيدوا صياغة الخطب الوزارية بما يتلاءم وخصوصيات المحيط الذي يتواجدون فيه، إلا أن هذا الاجتهاد لم يرق للوزارة على ما يبدو.

للإشارة فإن خطبة اليوم تم تخصيصها لموضوع "حب الوطن" ، حيث جرى تعميمها على جميع مساجد المملكة.