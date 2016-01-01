بلاغ رسمي يؤكد قطع تزويد منطقة تطوان بالماء الصالح للشرب انطلاقا من هذا التاريخ
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
بسبب النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب الذي يهدد ساكنة عمالتي تطوان والمضيق-الفنيدق بالعطش خلال الأشهر القادمة نتيجة قلة الامطار و عدم انتظام سقوطها في السنوات الثلاث الاخيرة و في انتظار تشغيل سد مارتيل ، تقرر بصفة رسمية أنه انطلاقا من يوم الاثنين 3 أكتوبر الجاري ، سيتم قطع تزويد المنازل بمدينة تطوان و نواحيها بالماء الصالح للشرب في أوقات متفرقة من اليوم من أجل تدبير ازمة نذرة المياه وترشيد إستهلاكها ، على اعتبار أنه الحل الوحيد في هذه المرحلة على أمل نزول أمطار الخريف التي ستساعد في توفير كميات إضافية مهمة من المياه ، و سيتم اشعار الساكنة بأوقات قطع التزويد و اطلاقه .
و أصدرت كل من وكالة الحوض المائي اللوكوس و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، بلاغا مشتركا ، يؤكد وضع المتدخلين الرئيسيين في هذا المجال برنامجا يهدف الى تقنين تزويد المدينة و نواحيها بالماء الصالح للشرب خلال مدة زمنية محددة بكيفية تضمن استفادة جميع الاحياء و المناطق ، مع الحرص على الترشيد و التحسيس ضد كل مظاهر التبذير و الاستعمال المفرط لهذه المادة الحيوية انطلاقا من الاثنين 3 أكتوبر 2016.
و بالموازة مع هذا البرنامج ، سيقوم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بانجاز مشروع تحويل المياه بصبيب 500 لتر في الثانية من سد طنجة المتوسطي الى سد مولاي الحسن بلمهدي ، و الذي يرتقب نهاية الاشغال به في شهر فبراير 2017 .
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