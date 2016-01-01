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هذا هو تاريخ فاتح السنة الهجرية الجديدة بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 59 دقيقة مضت
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هذا هو تاريخ فاتح السنة الهجرية الجديدة بالمغرب

 

أخبارنا المغربية 

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ رسمي صادر عنها قبل قليل أن نظار الأوقاف المكلفين بتحري رؤية هلال شهر محرم أكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، ليكون بذلك شهر ذي الحجة قد أكمل 30 يوما ويصبح يوم الإثنين القادم هو فاتح السنة الهجرية الجديدة.

وبهذه المناسبة المباركة، يتقدم فريق عمل موقع أخبارنا المغربية بتهانيه لكافة قرائه متمنيا لهم سنة مباركة وسعيدة.

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