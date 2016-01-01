تطبيق جديد على هواتف أعوان السلطة سيسرع عملية الإعلان عن نتائج الانتخابات

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

تسابق وزارة الداخلية حاليا الزمن من أجل وضع الترتيبات الأخيرة على تطبيقها الخاص بالانتخابات التشريعية والذي تراهن عليه من أجل تسريع عملية جمع الإحصائيات والإعلان عن نتائج ثاني انتخابات برلمانية في عهد الدستور الجديد.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة حصاد بإبرام صفقة مع شركة للهواتف المحمولة توفر هذه الأخيرة بموجبها 16 ألف هاتف ذلكي يحتوي على تطبيق معد خصيصا للانتخابات، سيتم توزيعها على أعوان السلطة الموزعين في جميع المراكز الانتخابية.

التطبيق الجديد، الذي تمت تجربته في الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية، يتضمن خانات على عون السلطة ملأها عند نهاية فرز الأصوات قبل أن يبعثها إلى مركز معالجة المعطيات المركزي بوزارة الداخلية مما سيقلص كثيرا مدة الإعلان عن النتائج النهائية.