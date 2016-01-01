قطار يقتل رجلا مجهول الهوية نواحي سطات

نورالدين ثلاج من سطات

دهس قطار رجلا في الثلاثينات وأرداه قتيلا على الفور مساء أمس الاثنين 3 أكتوبر على مستوى تراب جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات.

وقالت مصادر محلية، إن المتوفى مجهول الهوية كان بصدد عبور السكة عند ممر غير محروس، فصدمه القطار القادم من مدينة سطات صوب البيضاء.

وقد انتقلت عناصر من الدرك الملكي بسرية سطات والسلطات المحلية بسيدي العايدي إلى مكان الحادث وعملوا على معاينة الجثة ومسح المكان، في حين نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسطات لإخضاعه للتشريح بناء على أوامر النيابة العامة.