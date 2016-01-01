الخيام : خلية "نساء داعش" كانت تريد تنفيذ تفجيرات يوم إجراء الانتخابات

أعلنت السلطات الامنية المغربية الثلاثاء انها كشفت الاثنين خلية من عشر نساء كانت تخطط بالتنسيق مع تنظيم الدولة الاسلامية، للقيام بتفجيرات في السابع من اكتوبر، وهو اليوم المقرر لاجراء الانتخابات التشريعية في المغرب.

وقال مدير المكتب المكلف بمكافحة الارهاب في المغرب عبد الحق الخيام في مؤتمر صحافي عقده في مدينة سلا إن "الخطير في هذه الخلية أنها كانت تريد تنفيذ تفجيرات يوم الجمعة السابع من أكتوبر، أي استهداف الانتخابات بالتنسيق مع "داعش".

وتجري الجمعة في المغرب ثاني انتخابات برلمانية بعد تبني دستور جديد في صيف 2011 عقب حراك شعبي في خضم ما سمي ب"الربيع العربي".

وأضاف الخيام "وجدنا مواد بحوزة هذه الخلية تدخل في صناعة الأحزمة الناسفة، كان سيتم استعمالها في هذه التفجيرات يوم الجمعة" دون أن يقدم معلومات عن الأماكن أو الشخصيات التي كانت مستهدفة.

وقال "بالفعل بدأت إحدى الفتيات بتجربة تلك المواد"، مضيفا "إن هذا فيروس جديد أرادت "دولة الخلافة" أن تزرعه في المجتمع المغربي عبر فتياتنا".

وأوضح الخيام أن التحقيقات الأولية كشفت أن أغلب المعتقلات قاصرات، حيث يبلغ عمر فتاتين منهن 15 سنة، فيما يبلغ عمر اثنتين أخريين 16 سنة، وثلاث أخريات 17 سنة، فيما الثلاث الباقيات يفوق عمرهن 18 سنة.

وأضاف أن أغلب المعتقلات كشفن خلال التحقيق انهن تزوجن عبر الأنترنت من مقاتلين في تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكدا أن "التحقيق كشف أن بعضهن لا يعرفن حتى الشروط الشرعية للزواج في الإسلام ومن بينها موافقة ولي الأمر".

وقال المسؤول الامني المغربي ايضا "أنا شخصيا أحس بنوع من الإحباط لأن الفكر المتطرف تسلل إلى نسائنا وأطفالنا" مؤكدا "هناك العديد من الخلايا النائمة في بلادنا تناصر الجهاد العالمي ونحن نواجهها بحزم".

وتتخوف السلطات المغربية التي نجحت منذ 2011 بتجنب أي عملية ارهابية بفضل سياستها الاستباقية، من عودة المقاتلين المغاربة إلى أراضي المملكة لتنفيذ اعتداءات، حيث يقارب عددهم 1500 شخص، كما تتخوف من الخلايا النائمة ممثلة في مجموعات أو أفراد تقدر مراكز الابحاث عددهم بنحو 500 خلية.