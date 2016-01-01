حكومة بنكيران تعد بإحداث 23 ألف منصب شغل قبل انتهاء ولايتها بيومين
أخبارنا المغربية : الرباط
قبل انتهاء ولايتها بيومين، صادقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017.
وقد نص هذا المشروع، على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
و نص هذا المشروع كذلك على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالإستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، علاوة على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.
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