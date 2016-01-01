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تطورات جديدة في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض على ثلاثة هولنديين و شرطي قرب مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 14 دقيقة مضت
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تطورات جديدة في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض على ثلاثة هولنديين و شرطي قرب مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، بعد زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص في حالة غير طبيعية يبلغ من العمر 28 سنة تقريبا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي بواسطة السلاح الأبيض على ثلاثة أجانب وشرطي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي كان في حالة هيجان غير طبيعية، عمد إلى توجيه طعنات بواسطة السلاح الأبيض لثلاثة أجانب من جنسية هولندية، من بينهم سيدتان، بالفضاء المجاور لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، مما تسبب في إصابتهم بجروح ليست خطيرة، كما تسبب في إصابة أحد الشرطيين الذي تدخل لتوقيفه بجرح على مستوى الفخد.

وأضاف البلاغ أن التدخل العاجل لعناصر الشرطة، مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السكينين المستعملين في الاعتداء، كما تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لإجراءات التحقق من الهوية، وذلك في انتظار اتخاذ التدابير القضائية اللازمة في حقه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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