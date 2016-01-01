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بنكيران: بيـان الديوان الملكي كان له تأثير علي

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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بنكيران: بيان الديوان الملكي كان له تأثير علي بنكيران: بيان الديوان الملكي كان له تأثير علي

أخبارنا المغربية :

أفاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن بيان الديوان الملكي الخاص بتصريحات نبيل بنعبد الله حول "التحكم" كان له تاثير عليه، ودفعه إلى سحب خطاباته من السياسية هلال الحملة الانتخابية.

وقال بنكيران، في حوار له مع "الشرق الأوسط": "أي سياسي يسمع هذا البيان الذي كان موضوعه الأخ نبيل بنعبد الله المحترم، ولدعي أنه لم يكن له عليه أي تأثير لا يمكن أن يكون إلا كاذبا".

وتابع بنكيران قائلا: "ربما لم افهم في بداية ولايتي الحكومية نوعية العلاقة التي يجب أن تربط الحكومة بمستشاري الملك، وعبرت عن هذا الشعور السلبي بالقول أنني لم أستطع أن أربط مع المستشارين علاقة تعاون، وجاء تنبيه وضع الحدود أنذاك فهمت ما هي الحدود".

 

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