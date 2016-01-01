23 قتيلا و1648 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 1648 آخرون بجروح، إصابة 63 منهم بليغة، في 1236 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 شتنبر المنصرم إلى 2 أكتوبر الجاري.



وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.



وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 34 ألف و750 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و24 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 22 ألف و726 غرامة صلحية.



وأشار البلاغ إلى أن المبالغ المتحصل عليها بلغت أربعة ملايين و636 ألف و850 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4779 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7081 وثيقة، إضافة إلى 164 مركبة خضعت للتوقيف.