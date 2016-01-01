هذا الحكم الصادر في حق مواطن إيطالي متورط في مخطط "إرهابي خطير" بالمغرب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الخميس بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق مواطن من أصل إيطالي بعد مؤاخذته من أجل أفعال لها علاقة بالارهاب.



كما قضت المحكمة بإعمال مسطرة الإبعاد خارج التراب الوطني في حق المتهم.



وتوبع المتهم الذي ألقي القبض عليه في يونيو الماضي بمطار وجدة إنكاد من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في اطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم ارهابي".



وكانت المصالح الولائية للشرطة القضائية بوجدة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم باعتباره "موضوع معلومات أمنية تفيد انتماءه لتنظيم ما يسمى داعش وله علاقة بمخطط تخريبي داخل المغرب بتنسيق مع قياديي التنظيم".