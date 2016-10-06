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متشرد ينتحر شنقا بحزام داخل مقر دائرة أمنية بسلا و فتح تحقيق في الواقعة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 ساعات 56 دقيقة مضت
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متشرد ينتحر شنقا بحزام داخل مقر دائرة أمنية بسلا و فتح تحقيق في الواقعة متشرد ينتحر شنقا بحزام داخل مقر دائرة أمنية بسلا و فتح تحقيق في الواقعة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات انتحار شخص، من ذوي السوابق القضائية ويعيش حالة التشرد، داخل مقر الدائرة الأمنية الرابعة بمدينة سلا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة المعني بالأمر عند الساعة الثانية والنصف من نهار اليوم بحي سيدي موسى، بسبب حالة التشرد والتخدير المتقدمة التي كان عليها، حيث تم استقدامه إلى مقر المصلحة من أجل إخضاعه لإجراءات البحث، قبل أن يعمد إلى وضع حد لحياته شنقا باستخدام حزام كان يضمره تحت ملابسه الداخلية.

وقد تم، حسب المصدر نفسه، ايداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، في وقت لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث.

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1 | اسبانيا
اين الاحترافية في العمل
كيف يعقل أن يدخل شخص إلى الكميسارية بحزام تحت ملابسه.هذا يظهر أن المخزن ديارنا مش profesionel
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 10:47
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