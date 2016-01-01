منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة سيدي داود بالجديدة
أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الخميس، عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بسيدي داود منطقة الجديدة، إلى غاية التنقية الكلية للمجال.
وأوضح بلاغ للقطاع أن نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى منطقة سيدي داود (جهة الجديدة) أظهرت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات.
وأوصى البلاغ المستهلكين بالتزود فقط بالصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة والأسواق الرسمية.
وحذر البلاغ من أن الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل بالتالي خطرا على صحة المواطنين.
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