في يوم الاقتراع .. تكسير سيارات و مواجهات بالسيوف بعين عودة بين أنصار مرشحين (صور)

أخبارنا المغربية ـ ع. بوسحابة

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق شهود عيان تابعوا الواقعة ، أن مواجهات عنيفة بالسيوف شهدتها جماعة عين عودة التابعة لتراب إقليم الصخيرات تمارة قبل قليل ، بين أنصار حسن عاريف عن حزب الحصان و مرشح التجمع الوطني للأحرار رشيد ساجد، حيث توصلنا بصور توضح تكسير سيارات ، و لازلنا نجهل تماما أسباب هذه المعركة ، في انتظار التوصل بآخر مستجدات هذا الموضوع .

هذا ويراهن كل من حسن عاريف و رشيد ساجد على جماعة سيدي يحيى زعير التي يرأسها " البامي " رشيد الحمري من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات ، لاسيما بعد تضاؤل حظوظهما في الظفر بأحد المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذا الإقليم ، في ظل المنافسة القوية لكل من حزب الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية المرشحين للفوز بمقعدين .