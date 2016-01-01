في يوم الاقتراع .. تكسير سيارات و مواجهات بالسيوف بعين عودة بين أنصار مرشحين (صور)
أخبارنا المغربية ـ ع. بوسحابة
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق شهود عيان تابعوا الواقعة ، أن مواجهات عنيفة بالسيوف شهدتها جماعة عين عودة التابعة لتراب إقليم الصخيرات تمارة قبل قليل ، بين أنصار حسن عاريف عن حزب الحصان و مرشح التجمع الوطني للأحرار رشيد ساجد، حيث توصلنا بصور توضح تكسير سيارات ، و لازلنا نجهل تماما أسباب هذه المعركة ، في انتظار التوصل بآخر مستجدات هذا الموضوع .
هذا ويراهن كل من حسن عاريف و رشيد ساجد على جماعة سيدي يحيى زعير التي يرأسها " البامي " رشيد الحمري من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات ، لاسيما بعد تضاؤل حظوظهما في الظفر بأحد المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذا الإقليم ، في ظل المنافسة القوية لكل من حزب الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية المرشحين للفوز بمقعدين .
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