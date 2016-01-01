هذا ما فعله شخص في أحد مكاتب التصويت بالرباط و أدى الى تدخل رجال الأمن

أخبارنا المغربية - الرباط

حسب بلاغ توصل به موقع "أخبارنا المغربية"، أفادت السلطات المحلية بمدينة الرباط أن شخصا ولج إلى ثانوية الأميرة للا عائشة بالرباط يوم 7 أكتوبر 2016 ، حيث يدلي المواطنون بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في الدائرة الانتخابية الرباط شالة، بدأ في أخذ صور وفيديوهات داخل المؤسسة عبر هاتفه النقال، مما أدى إلى تدخل مجموعة من المواطنين من أجل منعه من التصوير، غير أن المعني بالأمر تحصن داخل الثانوية واستنجد بمستشار بمقاطعة اليوسفية، ومرشح الدائرة الانتخابية ذاتها، لمؤازرته وإخراجه من المؤسسة، مما جعل المواطنين يمنعونه هو الآخر من ولوج الثانوية بحجة أنه مرشح ولا يصوت بالمؤسسة المذكورة.

و يضيف البلاغ، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تدخلت في الوقت المناسب لتفريق المتجمهرين.

يشار إلى أن المستشار المذكور اتجه إلى الدائرة الأمنية من أجل وضع شكاية بسرقة هاتفيه النقالين إلا أنه تراجع عن ذلك فيما بعد متحججا بشعوره بآلام عرضية.