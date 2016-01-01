الرئيسية | أخبار وطنية | هذا ما فعله شخص في أحد مكاتب التصويت بالرباط و أدى الى تدخل رجال الأمن

هذا ما فعله شخص في أحد مكاتب التصويت بالرباط و أدى الى تدخل رجال الأمن

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا ما فعله شخص في أحد مكاتب التصويت بالرباط و أدى الى تدخل رجال الأمن هذا ما فعله شخص في أحد مكاتب التصويت بالرباط و أدى الى تدخل رجال الأمن

أخبارنا المغربية - الرباط

حسب بلاغ توصل به موقع "أخبارنا المغربية"، أفادت السلطات المحلية بمدينة الرباط أن شخصا ولج إلى ثانوية الأميرة للا عائشة بالرباط يوم 7 أكتوبر 2016 ، حيث يدلي المواطنون بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في الدائرة الانتخابية الرباط شالة،  بدأ في أخذ صور وفيديوهات داخل المؤسسة عبر هاتفه النقال، مما أدى إلى تدخل مجموعة من المواطنين من أجل منعه من التصوير، غير أن المعني بالأمر تحصن داخل الثانوية واستنجد بمستشار بمقاطعة اليوسفية، ومرشح الدائرة الانتخابية ذاتها، لمؤازرته وإخراجه من المؤسسة، مما جعل المواطنين يمنعونه هو الآخر من ولوج الثانوية بحجة أنه مرشح ولا يصوت بالمؤسسة المذكورة.

و يضيف البلاغ، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تدخلت في الوقت المناسب لتفريق المتجمهرين.

يشار إلى أن المستشار المذكور اتجه إلى الدائرة الأمنية من أجل وضع شكاية بسرقة هاتفيه النقالين إلا أنه تراجع عن ذلك فيما بعد متحججا بشعوره بآلام عرضية.

مجموع المشاهدات: 2136 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات