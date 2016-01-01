آسفي .. حقيقة ارغام رؤساء مكاتب التصويت التوقيع على محاضر فارغة
أخبارنا المغربية :
أفادت السلطات المحلية لإقليم آسفي في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه ، بتوصلها بشكاية صادرة عن وكيل إحدى اللوائح المرشحة بالإقليم بشأن إرغام رؤساء مكاتب التصويت التابعين للدائرة الانتخابية المحلية لأعضاء مكاتبهم على التوقيع على محاضر فارغة.
وبعد البحث الذي أجري بهذا الخصوص، أكدت السلطات المحلية لإقليم آسفي في ذات البلاغ، عدم عثورها أو معاينتها لأية محاضر موقعة مسبقا، وتوضح أن عملية تحرير وتوقيع المحاضر ستتم بعد الانتهاء من عمليات الفرز والإحصاء.
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