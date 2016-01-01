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بــلاغ لوزارة الداخلية : هذه نسب المشاركة في الانتخابات إلى حدود الساعة الخامسة مساء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بــلاغ لوزارة الداخلية : هذه نسب المشاركة في الانتخابات إلى حدود الساعة الخامسة مساء بــلاغ لوزارة الداخلية : هذه نسب المشاركة في الانتخابات إلى حدود الساعة الخامسة مساء

أخبارنا المغربية - الرباط

تتواصل عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، في ظروف عادية، وفق بــلاغ لوزارة الداخلية.

وإلى حدود الساعة الخامسة مساء، فإن نسبة المشاركة تتباين، حسب الجهات، حيث تجاوزت 38% بجهة العيون – الساقية الحمراء و35% بجهة درعة – تافيلالت و32% بجهات الداخلة – وادي الذهب، كلميم – واد نون وفاس – مكناس و30% بجهات مراكش – آسفي، سوس – ماسة، طنجة – تطوان – الحسيمة، الرباط – سلا – القنيطرة وبني ملال – خنيفرة و25% بكل من الجهة الشرقية وجهة الدار البيضاء –سطات.

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