الرئيسية | أخبار وطنية | رغم فوزهم بمقعدين فقط، فيدرالية اليسار تقيم الأفراح بمقرها

رغم فوزهم بمقعدين فقط، فيدرالية اليسار تقيم الأفراح بمقرها

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رغم فوزهم بمقعدين فقط، فيدرالية اليسار تقيم الأفراح بمقرها

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

عاش مقر حزب فيدرالية اليسار ليلة استثنائية بعد ظهور النتائج النهائية لحوالي 90 في المائة من الأصوات المعبر عنها بعدما تأكد رسميا حصولهم على مقعدين برلمانيين لأول مرة في تاريخهم.

منيب ورفاقها شرعوا في الهتاف والاحتفال معلنين عن فرحتهم الغامرة بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي ناضلوا من أجله لسنوات.

للإشارة فإن النتائج الحالية للاقتراع أسفرت عن قطبين سياسين وحيدين بالمغرب : البيجيدي ب 99 مقعدا يليه البام ب 80 مقعدا ، مما يترك الباب مفتوحا أمام مفاجآت غير متوقعة خلال مرحلة التحالفات.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات