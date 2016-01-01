رغم فوزهم بمقعدين فقط، فيدرالية اليسار تقيم الأفراح بمقرها

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

عاش مقر حزب فيدرالية اليسار ليلة استثنائية بعد ظهور النتائج النهائية لحوالي 90 في المائة من الأصوات المعبر عنها بعدما تأكد رسميا حصولهم على مقعدين برلمانيين لأول مرة في تاريخهم.

منيب ورفاقها شرعوا في الهتاف والاحتفال معلنين عن فرحتهم الغامرة بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي ناضلوا من أجله لسنوات.

للإشارة فإن النتائج الحالية للاقتراع أسفرت عن قطبين سياسين وحيدين بالمغرب : البيجيدي ب 99 مقعدا يليه البام ب 80 مقعدا ، مما يترك الباب مفتوحا أمام مفاجآت غير متوقعة خلال مرحلة التحالفات.