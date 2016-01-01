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حزب العدالة والتنمية يتصدر في دائرة طنجة أصيلة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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حزب العدالة والتنمية يتصدر في دائرة طنجة أصيلة حزب العدالة والتنمية يتصدر في دائرة طنجة أصيلة

 أحرز حزب العدالة والتنمية بدائرة طنجة أصيلة على ثلاثة مقاعد، فيما حصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري على مقعد واحد لكل منهما، حسب النتائج الأولية المعلن عنها من طرف عمالة طنجة أصيلة ليلة الجمعة-السبت. 

فقد نال المقاعد الخمسة المخصصة لدائرة طنجة أصيلة، برسم الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الجاري، كل من محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي الخمليشي عن حزب العدالة والتنمية، وفؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد الزموري عن حزب الاتحاد الدستوري. 

وحصلت لائحة حزب العدالة والتنمية على 60 ألف و182 صوتا، فيما حصلت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة على 25 ألف و641 صوتا، ولائحة حزب الاتحاد الدستوري على 10 آلاف و728 صوتا، وذلك من أصل 110 ألف و386 صوتا معبرا عنه. 

وبلغت نسبة المشاركة بدائرة طنجة أصيلة حوالي 89ر35 بالمائة من أصل 300 ألف و102 ناخب وناخبة مسجلين باللوائح الانتخابية. 

وتنافست في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر على مستوى دائرة طنجة أصيلة 16 لاحئة، مثلت كلا من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والنهضة والفضيلة، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والوسط الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية، وتحالف العهد والتجديد، والشورى والاستقلال، والديمقراطيين الجدد، واليسار الأخضر المغربي، والنهضة، والتجمع الوطني للأحرار، والمجتمع الديمقراطي، إضافة إلى الأحزاب الفائزة، حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري. 

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