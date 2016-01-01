الملك يتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء هذه الدول خلال فعاليات "كوب22"
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
قرر الملك محمد السادس التكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء الدول الجزرية الواقعة بالمحيط الهادي ووفودها المشاركة في أشغال مؤتمر مراكش الشهر المقبل.
قرار العاهل المغربي نقله السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال حفل تسليم صكوك التصديق على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ من قبل الاتحاد الأوروبي، بمقر الأمم المتحدة، معتبرا هذا القرار الملكي مبادرة تضامنية مع هذه الدول لتمكين رؤسائها من القدوم معا إلى مؤتمر مراكش من أجل عرض وجهة نظرهم لمواجهة تحديات الدول الجزرية، التي تعتبر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وثمن العديد من السفراء الأوربيين هذه الالتفاتة، خاصة السفير جواو فالي دي ألميدا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، الذي أودع صكوك التصديق باسم 28 دولة أوروبية.
كما كلف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر طومسون، الذي ينحدر من فيجي، وهي دولة جزرية بالمحيط الهادي، السفير عمر هلال بنقل امتنانه العميق للملك محمد السادس، على هذه الالتفاتة الملكية النبيلة.
شاشة أخبارنا
اعتداء على الصحفية بشرى الضو و محاولة خنق كاميرامان بمقر حزب الاستقلال و هذا ما وقع (فيديو)
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح تعرضت الصحفية في راديو بلوس بشرى الضو ، رفقة فريق برنامج "ضربك الضو" ، للاعتداء أمس السبت أمام مقر حزب الاستقلال، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟