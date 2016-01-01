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رسميا. .. الملك محمد السادس يستقبل بنكيران و يعينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل .. أنباء عن استقبال الملك لبنكيران و تعيينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية عاجل .. أنباء عن استقبال الملك لبنكيران و تعيينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

أكدت مصادر متطابقة قبل قليل، أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الاثنين ، بالقصر الملكي  بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ، عبد الإله بنكيران  ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

و ذكرت ذات المصادر، أن الملك عين بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية، طبقا للفصل 47 من الدستور، حيث كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

هذا ومن المنتظر أن يشرع بنكيران ومنذ الآن في إجراء لقاءات ومشاورات مع باقي الأحزاب التي سيعتمد عليها لتشكيل الحكومة الجديدة.

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