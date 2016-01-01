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هذا ما قاله بنكيران مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك

بواسطة أخبارنا المغربية 41 دقيقة مضت
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هذا ما قاله بنكيران مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي بالدار البيضاء، كان للأمين العام لحزب العدالة والتنمية لقاء سريع مع بعض وسائل الإعلام الوطنية تطرق فيه باقتضاب لخبر تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

بنكيران قال في كلمته أن الملك قد عينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية وأنه سيجتمع بأعضاء الأمانة العامة للبيجيدي من أجل التخطيط جيدا لمرحلة المشاورات مع باقي الأحزاب دون أن يحدد تلك التي سيقترح عليها التحالف معه.

 


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