الرئيسية | أخبار وطنية | لماذا رافق الرميد بنكيران إلى القصر الملكي؟

لماذا رافق الرميد بنكيران إلى القصر الملكي؟

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لماذا رافق الرميد بنكيران إلى القصر الملكي؟

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أثار حضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى جانب عبد الاله بنكيران بمدخل القصر الملكي بالدار البيضاء انتباه العديد من المتتبعين الذين شددوا على أن الأمر لا يمكن أن يكون حدثا عابرا بل هي خطوة محسوبة بشكل دقيق من طرف قيادة البيجيدي.

هذا وأرجع بعض المحللين ذلك إلى محاولة العدالة والتنمية التأكيد على أن الشنآن الذي وقع بين الرميد ووزير الداخلية حصاد يوم الانتخابات لا يعني أن هناك غضبة ملكية عليه، كما أن هذا الحضور ورمزيته قد يكون دليلا على أن بنكيران عازم على الإبقاء على الرميد وزيرا للعدل في الحكومة القادمة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات