حصيلة ثقيلة لعدد القتلى في حوادث السير خلال الأسبوع الماضي بالمغرب
لقي 36 شخصا مصرعهم، وأصيب 1591 آخرون بجروح، إصابة 76 منهم بليغة، في 1230 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 27 ألف و767 مخالفة، وأنجزت 9029 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 18 ألف و738 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبالغ المتحصل عليها بلغت 3 ملايين و741 ألف و925 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3886 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4998 وثيقة، إضافة إلى 145 مركبة خضعت للتوقيف.
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