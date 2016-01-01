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رئيس جماعة ينتقم من المواطنين بسبب تصويتهم على مرشح "البيجيدي" و هذا ما فعله

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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رئيس جماعة ينتقم من المواطنين بسبب تصويتهم على مرشح "البيجيدي" و هذا ما فعله رئيس جماعة ينتقم من المواطنين بسبب تصويتهم على مرشح "البيجيدي" و هذا ما فعله

أخبارنا المغربية :

بعد خسارته في استحقاقات 7 اكتوبر ، عمد أحمد الحمومي، رئيس جماعة عامر الشمالية بدائرة سيدي سليمان ، الموالي لإدريس الراضي عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري ، الى الانتقام من المواطنين بسبب تصويتهم على مرشح حزب المصباح .

و حسب مصادر محلية ، أعطى الحمومي تعليماته للموظفين بعدم توقيع أي وثيقة إدارية للمواطنين والمواطنات عقابا لهم على تصويتهم المكثف لفائدة حزب العدالة والتنمية.

و تضيف المصادر ، أن هذا السلوك الانتقامي دفع عدد من النشطاء الجمعويين والمقربين من "البيجيدي" الى تنظيم وقفة احتجاجية في الايام المقبلة .

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