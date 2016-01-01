رئيس جماعة ينتقم من المواطنين بسبب تصويتهم على مرشح "البيجيدي" و هذا ما فعله
أخبارنا المغربية :
بعد خسارته في استحقاقات 7 اكتوبر ، عمد أحمد الحمومي، رئيس جماعة عامر الشمالية بدائرة سيدي سليمان ، الموالي لإدريس الراضي عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري ، الى الانتقام من المواطنين بسبب تصويتهم على مرشح حزب المصباح .
و حسب مصادر محلية ، أعطى الحمومي تعليماته للموظفين بعدم توقيع أي وثيقة إدارية للمواطنين والمواطنات عقابا لهم على تصويتهم المكثف لفائدة حزب العدالة والتنمية.
و تضيف المصادر ، أن هذا السلوك الانتقامي دفع عدد من النشطاء الجمعويين والمقربين من "البيجيدي" الى تنظيم وقفة احتجاجية في الايام المقبلة .
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