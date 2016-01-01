هكذا تورط حارس أمن بالبيضاء في سرقة أجهزة باهضة الثمن من المؤسسة العمومية التي يعمل بها

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

ذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح الأمنية بمنطقة ابن مسيك بالدار البيضاء تمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم حارس أمن خاص، وذلك على إثر تورطهم في سرقة أجهزة ومعدات من داخل مؤسسة عمومية، تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليون سنتيم.

و حسب البلاغ، كان للشرطة العلمية والتقنية دور كبير في التوصل إلى هوية المشتبه فيه الرئيسي، وهو حارس أمن خاص بنفس المؤسسة.

المعني بالأمر ومن خلال البحث الأولي تبين على أنه استغل تعيينه بالمؤسسة المذكورة كحارس أمن خاص بالفترة الليلية ليتسلل إلى إحدى القاعات التي تحتوي على أجهزة ومعدات رقمية باهضة الثمن من بينها كاميرات تصوير وأجهزة حاسوب متنقل بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 495073 درهما، احتفظ ببعضها وقام بتفويت أخرى لأشخاص جرى إيقاف اثنين منهم، وحجز تلك الأجهزة وبعض المبالغ المالية مما تبقى له.

وجرى وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، ومن تم تقديمهم إلى العدالة من أجل السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وشراء مسروق.