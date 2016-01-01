خطير.. سائحة هولندية تتعرض لاعتداء بشفرة حلاقة بأحد أحياء فاس
تمكنت عناصر الفرقة السياحية بولاية أمن فاس، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي كان يعمل في حمام تقليدي، قد تحرش، مساء أمس الثلاثاء، بسائحة من جنسية هولندية عند مرورها بأحد أحياء مدينة فاس العتيقة، قبل أن يباغتها من الخلف باعتداء جسدي بواسطة شفرة حلاقة.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
شاشة أخبارنا
بنكيران يكافئ التقدم والاشتراكية على وفائه بهذا الوعد
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية في خضم الجدل الدائر حول الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، يتساءل العديد من المواطنين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي بعد فوز حزب العدالة والتنمية ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟