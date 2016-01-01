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خطير.. سائحة هولندية تتعرض لاعتداء بشفرة حلاقة بأحد أحياء فاس

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 38 دقيقة مضت
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خطير.. سائحة هولندية تتعرض لاعتداء بشفرة حلاقة بأحد أحياء فاس خطير.. سائحة هولندية تتعرض لاعتداء بشفرة حلاقة بأحد أحياء فاس

تمكنت عناصر الفرقة السياحية بولاية أمن فاس، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. 

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي كان يعمل في حمام تقليدي، قد تحرش، مساء أمس الثلاثاء، بسائحة من جنسية هولندية عند مرورها بأحد أحياء مدينة فاس العتيقة، قبل أن يباغتها من الخلف باعتداء جسدي بواسطة شفرة حلاقة. 

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. 

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