الحقاوي: حصيلة النساء في اقتراع 7 أكتوبر غير مرضية

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

انتقدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حصيلة النساء في الانتخابات معتبرة الرقم المحقق غير مرضٍ.

الحقاوي أكدت أن نتائج الانتخابات الأخيرة حققت مكاسب للمرأة المغربية، مستدركة بالقول : "صحيح أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات مفرحة، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب، حتى وإن تجاوزت نسبة المقاعد المخصصة للنساء، اليوم، 20 في المائة علما أنها كانت في آخر انتخابات لا تتجاوز 17 في المائة".

وأردفت وفق يومية "الصباح" "نأمل أن نتجاوز الثلث في القريب العاجل ما دمنا تمكنا في ظرف خمس سنوات من كسب أزيد من ثلاث نقاط".