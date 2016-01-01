أفيلال تستقيل من مكتب الفهري لتلتحق بإحدى المؤسسات في القطاع الخاص

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قررت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، الاستقالة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي كانت تشتغل به مهندسة في قطاع الماء، لتلتحق بإحدى المؤسسات في القطاع الخاص.

و من المنتظر أن يتم تفعيل القرار المذكور بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة المساء.

فيما يسود الغموض حول الوجوه التي ستدخل حكومة بنكيران باسم حزب "الكتاب"، رغم أن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة أصبحت محسومة لدى رفاق نبيل بنعبد الله.