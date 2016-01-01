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تقرير دولي يصنف المغرب أكثر البلدان أمانا في إفريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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تقرير دولي يصنف المغرب أكثر البلدان أمانا في إفريقيا تقرير دولي يصنف المغرب أكثر البلدان أمانا في إفريقيا

أخبارنا المغربية :

صنف التقرير السنوي، الذي ينجزه المنتدى الاقتصادي العالمي حول البلدان العالمية الأكثر أمانا في العالم، المغرب الأكثر أمانا في القارة الإفريقية، بعد أن حصل على تنقيط 5.83، وهو الأعلى في القارة السمراء، متجاوزا جميع البلدان الإفريقية، خاصة البلدان المغاربية، ودول إفريقيا الجنوبية. 

وعلى المستوى العربي، فقد تلا المغرب دول الخليج العربي الغنية على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وسلطة عمان، والمملكة العربية السعودية، والتي تصدرت ترتيب البلدان الأكثر أمانا في العالم العربي، وفق ما أوردته يومية "آخر ساعة".

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