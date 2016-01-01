مختل عقليا يرشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية و هذا ما وقع بعد الحادث

أخبارنا المغربية - متابعة

قام مختل عقليا برشق الموكب الملكي بالدار البيضاء بقنينات زجاجية، ما عجل بغضبة ملكية على مسؤولين أمنيين بالدار البيضاء حيث تم إخضاعهم للتحقيق لتحديد المسؤوليات.

و أوضحت يومية "الصباح " التي أوردت الخبر في عدد اليوم الخميس ، أن مصالح الأمن بالدار البيضاء فتحت أول أمس الثلاثاء تحقيقا في حادث رشق مختل عقليا للموكب الملكي بشارع 10 مارس بحي لالة مريم بعمالة مولاي رشيد بثلاث قنينات زجاجية، اضطر معها الموكب إلى تخفيف السرعة تفاديا لشظايا الزجاج قبل أن يواصل مساره إلى القصر الملكي بمرس السلطان.

و أفادت اليومية نقلا عن مصادر مطلعة أن لجنة أمنية استدعت رئيس المنطقة لمولاي رشيد ورئيس الاستعلامات وضباطا كبارا بهذه المنطقة الأمنية للحضور مباشرة بعد الحادث إلى مقر ولاية أمن البيضاء للاستماع إليهم.