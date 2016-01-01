الاستقلاليون يستعدون لمرحلة التفاوض مع بنكيران وهؤلاء من سيمثلهم

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر من داخل الاستقلال أن نشاركة الحزب في الحكومة قد أصبحت تحصيل حاصل فقط وأن النقاشات الدائرة حاليا تتمحور فقط حول الطور الذي سيلعبه الحزب داخل الائتلاف الحكومي .

وأضافت مصادرنا أن قيادة الحزب اختارت أن يتكون الفريق المفاوض لبنكيران حول شروط التحالف من 3 أسماء بارزة هي الأمين العام حميد شباط، وعضوا اللجنة التنفيذية حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي.

وأكدت نفس المصادر أن التفاوض بين البيجيدي والميزان سيركز أيضا على برنامج العمل الحكومي الذي سيحاول الاستقلال أن يجعله يحمل بعض المطالب الاجتماعية.