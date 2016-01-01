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النواب والمستشارون يتلقون دعوة للحضور إلى البرلمان باللباس الوطني في هذا الموعد

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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النواب والمستشارون يتلقون دعوة للحضور إلى البرلمان باللباس الوطني في هذا الموعد النواب والمستشارون يتلقون دعوة للحضور إلى البرلمان باللباس الوطني في هذا الموعد

 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة التي سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بترؤسها، ينهي رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الى علم النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 12 محرم 1438 هـ الموافق ل 14 أكتوبر 2016م.

وأضاف البلاغ "وبهذه المناسبة السعيدة ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة الثالثة بعد الزوال، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".

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