بعدما غادرها غاضبا، الملك يعود مجددا إلى مراكش ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
أفادت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن يعود العاهل المغربي مجددا إلى مدينة مراكش في الأيام القليلة القادمة بعد أن غادرها غاضبا على مسؤوليها في 19 من شتنبر الماضي.
وأضافت ذات المصادر أن الأشغال قائمة على قدم وساق من أجل تدارك الهفوات السابقة ، مؤكدة أن مجموعة من المسؤولين بدؤوا يتحسسون رؤوسهم تحسبا لعقوبات تأديبية إن حصل أي مشكل.
ويتوقع أن يشرف الملك على تدشين بعض المشاريع التنموية والبيئية المرتبطة باحتضان المدينة للمؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22 الشهر القادم.
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